«Volanteo» una estrategia de Sound Of Freedom en Colombia

La película Sound Of Freedom llega a las salas de cine la última semana de agosto, comercialmente se llamará Sonido de Libertad.

La producción que rompió todos los esquemas de exhibición y promoción en los Estados Unidos está lista para estrenarse en Colombia, «Sound Of Freedom» producida por Eduardo Verástegui y acogida por Ángel Studios, comenzó una estrategia poco convencional que para algunos tiene sentido y es «tocar la puerta» de los creyentes además de espectadores. En Envigado (Antioquia) un municipio de Área Metropolitana de Medellín, reportaron en redes que el pasado fin de semana debajo de la puerta les llegó un volante con la publicidad de la película, invitándolos a estar pendientes del estreno con la imagen y día que estará en las salas de cine. Esta forma de promoción nadie la había contemplado o al menos los exhibidores que a la fecha de esta publicación no se han pronunciado. Minuto 30, consultó a una directiva de unos cinemas, ubicados al sur del Valle de Aburrá quien dijo «no fuimos nosotros«. Para el experto periodista César Ramírez, quien por varios años ha hecho el cubrimiento del mundo de Hollywood, le atribuye la pieza a donantes religiosos como lo que sucedió en los Estados Unidos con la compra de entradas que fueron regaladas. «Seguramente es una donación de un grupo o congregación que desea que el mensaje de Sonido de Libertad no pace desapercibido y el volante busca llamar la atención como siempre lo ha sido en Colombia» un mensaje clásico del marketing y la publicidad.

SONIDO DE LIBERTAD EN CINES 31 DE AGOSTO



El Dato: Basada en hechos reales, «Sound Of Freedom» busca la reflexión sobre el tráfico infantil que se vive en el mundo y que los adultos ayuden a detenerlo con una de las líneas de la misma: «Los buenos dejan de serlo cuando se quedan callados. Y tú , ¿qué vas hacer?«. Siendo la más contundente «Los hijos hijos de Dios no están a la venta«. Con un costo de producción de $15 millones de dólares, la película ha recaudado a la fecha $173.4 millones de dólares y este mes es el estreno internacional donde se espera que Latinoamérica y Colombia donde fue rodada asistan masivamente como en los Estados Unidos.

