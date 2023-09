Vocero de Shakira rechazó que Petro utilizará su canción ‘El Jefe’ para contextos políticos

El vocero de Shakira se pronunció ante las declaraciones de Petro que vinculó una canción de la artista a la reforma laboral.

Al terminar la marcha del 27 de septiembre, el presidente Petro mencionó la canción ‘El jefe’ como forma de promoción de la reforma.

“Como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos no sufra porque debe subirse a un Transmilenio dos horas hasta su casa después de una jornada laboral de 10 horas. Así no puede ser el trabajo en Colombia, debe ser digno”, dijo en su discurso el mandatario.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Incluso, el 24 de septiembre, el presidente también habría publicado el video musical en su cuenta de X, escribiendo: «Por eso se necesita una reforma laboral».

Ante estas declaraciones, el vocero de Shakira expresó en rechazo la utilización de la canción como tema políticos o asociados al Gobierno.

El vocero Rodrigo Beltrán dejó en claro que la artista no habría dado su permiso para esos fines.

Más noticias de Entretenimiento