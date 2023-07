Vídeo: Ensayo «Viva la Salsa» el Mejor Concierto de la Feria de las Flores en Envigado

Atención salseros «Viva la Salsa«, todo está listo con el ensayo de Rubén Blades para que a partir de las 6:00 p.m., se viva la fiesta de la salsa con 8 destacados artistas del género musical.

Encabezados por Rubén Blades, quien ensayó a primeras horas este viernes 28 de julio en el Estadio de Envigado, los amantes de la Salsa, celebrarán los 17 años de la Emisora «El Sol» con una nómina de lujo en la estarán en su orden a partir de la 6:00 p.m. : Hermanos Lebrón, Grupo Niche, Tony Vega, Blades, Óscar De León, Maelo Ruíz, La Sonora Ponceña y Yan Collazo. Las puertas se abrirán a las 3:00 p.m. para que los más de 25.000 asistentes puedan ubicarse de forma ordenada en las localidades que están al 99.9% vendidas, lo que representa que es «el Mejor Concierto» en el marco de la Feria de las Flores y su apertura. Originalmente, este iba hacer en el Estadio Atanasio Girardot pero sus empresarios Ricardo Leyva, Juan Veláquez y John Sepúlveda debieron cambiar de escenario ante un «ruido» de la Alcaldía de Medellín que lesionaba su fecha separada con el visto bueno del INDER que ante un «juego de manos», les hizo irse al Municipio de Envigado con la fortuna que será un total soldout en el inicio del Tour de la Salsa más importante de Colombia y del mundo ya que sumado el aforo de Envigado más las ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla llegan a 200.000 asistentes, récord que espera sea recocido internacionalmente, «ya que es un solo género musical y estrellas mundiales de la Salsa», afirma Ricardo Leyva.

RUBÉN BLADES / ENSAYO VIVA LA SALSA / MINUTO 30

El Dato: se recomienda ir con ropa cómoda, no comprar nada en los alrededores del estadio, prohibido entrar comidas, prohibido la asistencia de menores de edad; no se permite entrar cámaras de vídeo, cuidar sus pertenencias, si va en familia ponerse de acuerdo en el sitio de llegada o salida; prohibido fumar, seguir las indicaciones de los logísticos y audios del evento, abstenerse de comprar boletas revendidas ya que la organización no se hace responsable de su autenticidad; no ingerir licor antes del ingreso y comprarlo al interior a los vendedores oficiales. El detalle NO PARARSE EN LAS SILLAS destinadas en para la visibilidad de todos los asistentes en PALCOS.

RECOMENDACIONES VIVA LA SALSA ESTADIO DE ENVIGADO

