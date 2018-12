Violaron tan violentamente a un niña de 14 años que debieron operarle sus partes íntimas

Una niña de tan solo 14 años de edad fue abusada sexualmente cuando asistió a una fiesta de fin de año con sus compañeros de colegio.

El hecho se presentó en el país de Argentina, cuando la niña asistió a la casa de una de sus compañeras y bebió una gaseosa y despertó al otro día con gravísimas heridas, versión confirmada por los médicos que encontraron residuos de sustancias ilícitas en la sangre de la menor.

La niña que lleva 18 días internada en un centro médico, tras ser intervenida quirúrgicamente debido a un brutal desgarramiento que sufrió, el cual le provocó una hemorragia que por poco la deja sin vida.

Según los médicos, la agresión sexual que sufrió la joven fue entre varias personas. Además, confirmaron que la joven tenía que estar drogada para soportar el dolor al que fue sometida.

El padre de la niña denunció el caso ante las autoridades de ese país y narró para medios internacionales que no han hecho nada por lo que le sucedió a su hija.

Incluso hablo con los padres de la niña que ofreció la fiesta y manifestaron que “no vieron nada extraño”: “Le pregunté si vio que estuvo con algún chico y me dijo que estuvieron siempre en grupo, pero vio que había un muchacho (de 16 o 17 años) que fue quien más hablaba y se acercaba a mi hija. Ahora me pregunto, como dueños de casa, ¿será que no vieron sangre o alguna cosa rara con la tremenda lesión que sufrió mi hija?”, apuntó el padre de la víctima.