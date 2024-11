Madrid, 24 ene (EFE).- "Si su conducta no perjudica al jugador ni al equipo, será difícil que Vinicius Júnior cambie su conducta" en el terreno de juego y supere la falta de control de impulsos en los partidos que le convierten en el centro de polémicas, según concluye Sergi Torondel, especialista en psicología del deporte de la Universitat Abat Oliba CEU.

"Sin conocer personalmente al protagonista, la principal hipótesis del comportamiento de Vinicius en los terrenos de juego es la falta de control de impulsos, y ese comportamiento no cambiará si no supone un perjuicio en forma de castigo o sanción para el propio futbolista o para el club", comenta el experto en una entrevista con EFE.

Esa falta de control, recuerda Torondel, tiene que ver con una zona determinada del cerebro que cuesta más o menos regular. Ese descontrol se manifiesta en muchos deportistas. Por ejemplo, en el tenis están los casos del ruso Medvedev o del australiano Nick Kyrgios, éste último capaz de destrozar dos raquetas contra el suelo tras perder un partido.

En el mundo de la raqueta, el serbio Novak Djokovic tuvo problemas para controlar sus impulsos, pero logró superar esas situaciones poniéndose en manos de profesionales de la psicología deportiva.

"El control neuronal se puede regular, pero en el caso de Vinicius hay un refuerzo positivo, ya que su conducta deja un reguero importante. Se comporta mal, pero se habla de él, está en la prensa, un sector del público del Bernabéu no esta contento con su conducta,….. pero su rendimiento es bueno a pesar de todo", explica.

Sin duda, todo el mundo está pendiente de lo que haga Vinicius con el balón en los pies o sin él.

"Vinicius juega bien, da espectáculo, y también la lía. Esas polémicas que genera no le producen repercusión negativa, es decir, no le suponen una sanción, en el equipo es titular…tiene beneficios de estar en el centro de atención, pero no tiene consecuencias negativas", explica Torondel.

Sin una consecuencia negativa derivada de su comportamiento, Vinicius se seguirá viendo beneficiado, al menos mientras no sufra castigos que le hagan plantearse más en serio regular sus impulsos.

LA FALTA DE CONTROL COMO ARMA POSITIVA

En ocasiones, la pérdida del control puede ser provocada si con ellos se desestabiliza al rival, es el caso del citado tenista Daniil Medvedev, a quien le resulta fácil sacar al rival del partido captando la atención del arbitro, del publico y otros factores externos al juego.

"En el caso de Medvedev, fuerza la falta de control de impulsos del rival, en el caso de Vinicius creo que podría jugar a no regular sus impulsos en momentos de presión, pero además ha aprendido a jugar con eso. Ha generado polémicas fuera de momentos de tensión".

Recuerda Torondel el lance del exjugador del Barça uruguayo Luis Suárez, quien mordió al italiano Chiellini en el Mundial de 2014, que le supuso una sanción de 4 meses y 9 partidos con la selección impuesta por la FIFA. "Suárez no reguló sus impulsos en momentos de tensión, pero con el tiempo lo consiguió y no volvió a participar en polémicas",

Según explica Torondel, "mientras Vinicius no vea una falta de beneficios ante su conducta, y encuentre solo ventajas, es complicado que cambie la conducta. Si su entrenador le dice que esa no es la linea del Real Madrid y que si no se corrige puede ser penalizado deportiva o económicamente, se vería obligado a cambiar la estrategia".

VINICIUS ANTE EL RACISMO

Vinicius utiliza un discurso antirracista a veces de forma polémica, tiene una faceta revolucionaria para pedir justicia ante el racismo

"En este asunto puede dar una de cal y otra de arena. Puede tener como canal el racismo para sacar su agresividad e impulso de tensión y a la vez usarlo para dar luz a ese movimiento antirracista. No es la forma mas asertiva de hacer llegar un mensaje de derechos humanos. Con agresividad no llega el mensaje, es una contradicción", asegura el psicólogo deportivo.

El especialista recalca que mientras Vinicius "no vea amenazas no verá la necesidad de cambiar. La gente cambia cuando necesita cambiar, no cuando tiene que cambiar. Mientras no lo necesite porque le va bien, no cambiará".

Respecto a la hora de juzgar o valorar el comportamiento de Vinicuis en los terrenos de juego, Torondel considera que "el Real Madrid, la Liga,..están cometiendo un error permitiendo que un jugador, un gran jugador y luchador contra el racismo antiracismo, esté está haciendo un perjuicio al ideal de deportividad"

Sobre si puede beneficiar al rival el hecho de perder el control en pleno partido, Torondel responde afirmativamente "si le lleva a cometer errores".

"Si provocarle le afecta y le lleva a cometer errores y repercute en el equipo, eso es una ventaja para el rival. De momento no ha hecho perjuicios, por eso se centra en liarla para rendir mas. No es una ventaja para el rival, de momento. Si le sacan del partido y le echan y le sancionan, entraría ya el Real Madrid, hay mucho en juego y está disputando la Liga con el Girona".

Carlos de Torres

Por: EFE