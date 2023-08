Hace unos años Villavicencio había denunciado vínculos entre Piedad Córdoba con el testaferro Alex Saab

El candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros en la tarde del miércoles 9 de agosto, luego de salir de un mitin político en la ciudad de Quito.

El candidato presidencial, quien aparecía segundo las encuestas para las próximas elecciones en Ecuador, era reconocido en Colombia porque como asambleísta de su país visitó este país e hizo una fuerte denuncia contra Piedad Córdoba y Rafael Correa, a quienes vinculaba con el extraditado Álex Saab, una de las piezas clave de Nicolás Maduro en Venezuela

Los vínculos de Piedad Córdoba con el régimen venezolano y el testaferro Álex Saab se habrían dado a conocer mediante un correo electrónico al que tuvo acceso Villavicencio. En la comunicación digital, la congresista colombiana se comunicaba con un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), exponiendo el retraso en unos pagos de dinero.

El correo era del año 2010 según la fecha que aparece en el documento. Según el fallecido candidato presidencial, este fue recopilado gracias al libro del periodista Gerardo Reyes, que expuso diferentes situaciones ilegítimas en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa y, así mismo, la importancia de Piedad Córdoba para este.

En el año 2021, en entrevista con NTN24, Fernando Villavicencio sostuvo: “Ese correo electrónico que forma parte del libro de Gerardo Reyes, yo lo que he hecho es publicar ese importantísimo correo electrónico, porque de alguna manera, la vinculación de Córdoba con el gobierno del entonces presidente Rafael Correa era de amplísima cercanía”.

Según Antonio Villavicencio, la relación de confianza entre Piedad Córdoba y Rafael Correa le permitía a la congresista llegar con plena tranquilidad a Quito e ingresar al palacio de Carondelet con el beneplácito del presidente ecuatoriano. Así mismo, aseguró que Córdoba hacía parte de las negociaciones de paz con las Farc y el ELN.

“Piedad Córdoba llegaba al Ecuador y era como llegar a su casa, iba a palacio con una altísima confianza de Rafael Correa, es más, ella hacía parte directamente de los diálogos de paz y de encuentros con altos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y luego también del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, dijo el asesinato candidato en su charla con el medio citado anteriormente.

Córdoba se habría comunicado con un funcionario del Sebin de nombre Andrés, a quien le pide ayuda para agilizar el proceso de unos pagos, teniendo en cuenta que algunas personas se estaban quejando por el retraso. Según Córdoba, desde Venezuela se debía trabajar en el proceso ante los cuestionamientos, pues señaló que hasta los paramilitares estaban recibiendo plata de manera oportuna.

El correo decía: “Compatriota, me da mucha pena molestar, pero se me está convirtiendo en un grave problema lo de los empresarios que te enviamos los listados. El Ministro de comercio de Colombia le he informado uno por uno a quién le van a pagar y nada, por ningún lado aparecen los árabes que siempre nos han apoyado. Ellos están confundidos, me preguntan por qué le están pagando primero a los que están en contra del proceso y hasta apoyan a los paracos y aquellos que nos han apoyado históricamente son rechazados”.

Villavicencio aseguró que la congresista estaba intercediendo con el gobierno venezolano para el pago de millones de dólares, en medio de la polémica situación que involucró a Álex Saab y al cuestionado Álvaro Pulido en temas de testaferrato con Nicolás Maduro.

“En efecto, ese correo electrónico para nosotros es de gran importancia, porque confirma la cercanía y participación de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, interviniendo directamente con el Sebin para hacer reclamos de pagos pendientes de millones de dólares, de personas cercanas a ella y también obviamente en el libro de Gerardo Reyes hay mucha información que vincula actividad de Córdoba con Álex Saab y Álvaro Pulido”, aclaró Fernando Villavicencio.

