La vidente y tarorista dominicana Viera Vidente como es conocida en las redes sociales, hizo una «tirada» de cartas exclusiva para Daniel Álvarez, la Ex Señorita Colombia que dejó atónitos a sus fans y amigos de la colombiana.

La Psíquica Vieira Vidente afirma en su Canal de Youtube que es una profesional «que lleva ejerciendo la clarividencia por mucho tiempo con predicciones de catástrofes y tragedias que sucedieron en el mundo. Su meta es ayudar a la humanidad y evitar tragedias prediciendo lo que puede suceder en un futuro. Además de lectura de cartas a los famosos actores,artistas cantantes y políticos de todo el mundo». Para Daniela Alvarez hizo una triste predicción en el video donde según ella «la veremos en una silla de ruedas porque perderá la única pierna que le queda». ¿Y qué va a pasar? «Nada, ella va a andar con dos prótesis, ella es una guerrera”; lo que si sorprendió es que al parecer un hombre le ha deseado el mal pero no es Daniel, ya que según Viera «la ha querido de verdad Él no se ha sentido bien, ha tenido sus altas y bajas. Es un hombre que la quiere y está con ella, no siento que sea por lástima ni pena. Le ha hecho la vida más fácil”.

Todas las predicciones y la echada de cartas para Daniela en este video del Canal de Viera Vidente

