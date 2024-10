Videos Vacaciones de Wendy Guevara en Colombia

Las vacaciones de Wendy Guevara en Colombia han sido de sonrisas y días de playa de acuerdo a sus videos que ha compartido en instagram.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

La influencer y recordada en redes sociales por el video «estamos perdidas» está en el país disfrutando de sus vacaciones en San Andrés uno de los sitios preferidos por turistas. Se trata de Wendy Guevara la chica transgénero, ganadora de la Casa de los Famosos México, quien se ha convertido en toda una celebridad y que en vista que RCN TV hará una versión colombiana su visita sirve para generar promoción indirectamente. Guevara tiene mucho carisma y eso es lo que le ha servido para ganarse el cariño del público no solo mexicano. En uno de sus videos, una familia colombiana le escribió «aquí en casa votamos por usted en la casa de los famosos México. No somos mexicanos pero vimos el reality por Sergio Mayer y la conocimos a usted. Tengo 60 años y me gustó mucho y me reí bastante con su resulta y resalta. Vivimos en Cali«. Cuentan que también Cartagena hizo parte de estas vacaciones de Wendy por lo que faltan esos videos por verse.

Wendy en San Andrés Islas «vacaciones Colombia»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

Wendy gozando con «mapaches en un manglar sanandresano»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

Guevara «de buseo y visita al hoyo soplador»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

Wendy también se ha dedicado al canto con temas como «Tu malandrito«, «Hasta que salga el sol«, «Putssy», «El corrido de Wendy Guevara» y su más reciente tema «Resulta y resalta» que ya en Colombia conocen pero «Estamos Perdidas» su video antes de ser famosa fue la puerta para convertirse en celebridad.

Lee más noticias del entretenimiento