VIDEOS: La gran mentira de J Balvin que le sacó “lágrimas” a Karol G antes del concierto en Medellín

El evento que se llamó el ‘Concierto de Todos’ empezó a las 9:00 p.m. en la Avenida Centenario, la artista paisa Karol G hizo bailar a todos los medellinenses, en el cual asistieron más de 100.000 personas y tuvo la presencia de productores y cantantes que han estado en lo largo de su carrera.

El encargado de abrir el concierto fue el papá de la intérprete de ‘Punto G’, quien es conocido como Papá G. Además, Skyrompiendo, Ovy on the drums, Mike Bahía y J Balvin. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que entró su colega J Balvin, ni Karol G esperaba que el artista asistiera al evento.

Cuando Karol vio que Balvin entró a la tarima se puso sus manos sobre la cabeza, él se quitó la capucha del buso y luego se abrazaron.

En medio de la felicidad la paisa le dijo a Balvin: “¡Mentiroso! O sea, yo lo invité a cantar conmigo hoy, me dijo que no porque tenía un show en New York. Pero resulta que me hiciste dañar el maquillaje con las lágrimas que me sacaste llegando aquí, ¿estás loco?”.

Estos son algunos videos del inició de la gira mundial de Karol G, Ocean Tour, que empezó en Medellín: