VIDEOS: Sin Fredy Guarín, así disfruta Sara Uribe su lujosa vida

Por medio de sus estados de Instagram, la reconocida modelo paisa Sara Uribe mostró con videos y fotos su estadía en Cartagena con su hijo Jacobo, fruto del amor con Fredy Guarín.

Sara en compañía de su hijo celebró el Día de la Mujer, asimismo, se ha tomado un descanso en un lujoso lugar en Cartagena donde dejó ver la habitación, áreas comunes y la piscina.

“Cuando me convertí en mamá, nunca me imaginé que en Jacobo encontraría mi mejor compañía: para ir de viaje, para explorar el mundo”, manifestó Sara en una de sus publicaciones.

La paisa confesó que le encanta andar con su hijo para todos lados, “porque no me quiero perder ni un segundo de su vida: sus primeras palabras, sus pasitos, esas caras que hace, es que me tiene babeada. ¿A quién más le pasa que cualquier cosita que hacen los hijos es un mundo para uno?”.