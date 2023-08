VIDEOS. ¡Al Bolillo le gusta ver el mundo arder! le hizo ‘pistola’ a un hincha

in

Como lo había anticipado Minuto 30, la situación de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, al frente del Junior de Barranquilla es muy compleja, y en las últimas horas se agudizó tras un gesto del entrenador antes de entrar al Metropolitano.

En la imagen que es criticada y que se volvió tendencia en las redes sociales se escucha a un hincha del Junior preguntarle al ‘Bolillo’ que si había llegado con la maleta, ‘porque si pierdes te vas’.

El comentario del hincha no le gustó ni poquito al estratega que de inmediato reaccionó haciéndole el ofensivo gesto de ‘pistola’, complicando con ello la relación entre éste y la hinchada.

Durante todo el partido, el entrenador tuvo que soportar a los hinchas, ‘con ira e intenso dolor’ ubicados detrás del banco técnico, al parecer, insultarlo de principio a fin.

De la cancha la situación pasó al camerino, allí, los periodistas no solo preguntaron sobre el rendimiento futbolístico, sino sobre el gesto y el ‘Bolillo’ con su particular forma de responder no se quedó callado.

“Los insultos, el maltrato y el irrespeto lo tengo que aguantar, las pancartas las tengo que aguantar, si a mi me insultan y me maltratan yo voy con papa y yuca, insulto y maltrato también al que me maltrata”, argumentó el entrenador.

El ‘Bolillo’ agregó además que “cuando a mi me reciben en el estadio diciéndome lo que me dicen, yo ahí mismo reacciono también”.

Por ahora se desconoce el futuro del entrenador en el equipo de Barranquilla, pero la ruptura entre este y los hinchas, parecen estar presionando, rápidamente, la salida del entrenador.

❌ Algunos hinchas de Junior lanzaron críticas al “Bolillo” Gómez a su llegada al Metropolitano y así reaccionó el entrenador: pic.twitter.com/KL3n06toYF — Toque Sports (@ToqueSports) August 12, 2023

