VIDEO: "Yo iba a ser manager de Shakira" Hernán Orjuela

«Yo iba a ser manager de Shakira» afirmó el presentador Hernán Orjuela en un video Tiktok que recordó un hecho con la cantante barranquillera.

El recordado presentador creador de «No Me lo Cambie» y fundador de Radioactiva, Hernán Orjuela, recordó un hecho con Shakira. «Cuando trabajaba para CBS hoy Sony Music como Label Manager«, que le tocaba como promotor hacer diferentes actividades. En uno de sus viajes a las regiones, pasó por Barranquilla «y justo en el lobby del Hotel Plaza», lo esperaba un señor. «El señor muy gentil se presentó era de apellido Mebarak y le contó que su hija era cantautora y lo invitó a su casa. Allí conoció a la niña que tendría 10 años». Lo que lo sorprendió fue que esa joven le mostró un cuaderno con «100 hojas escritas de su puño y letra de canciones». Ella le dijo «YO VOY A SER GRANDE Y MUY FAMOSA» a lo que él respondió «que bien». Los papás de «Shakira», le hablaron de la experiencia buscando en Hernán un manager. Por sus multiples trabajos en la disquera y la TV les explicó que le sería difícil. Sony la fichó, Ciro Vargas un gran promotor fue su ángel y puede decir que Shakira tuvo autógrafo de él pues era celebridad. Curiosamente él no tiene uno de ella.

VIDEO YO PODRÍA HABER SIDO MANAGER DE SHAKIRA

El Dato: En resumen para Hernán Orjuela Buenventura, quien también creó el espacio «Hoy Es Viernes» y «Telesemana», Dios tiene momentos en la vida y no ser el manager de Shakira era el destino. Pero en el futuro podrán de nuevo cruzar caminos por un artista que él maneja como ocurrió en los Latin Grammys.

