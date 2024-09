VIDEO. 'Voló pan por todo lado': Tendera le dijo 'mi amor' al esposo de una clienta y ella acabó con la panadería

En un video quedó registrado el momento en que una mujer furiosa acabó con una panadería, por culpa de tendera

Todo empezó cuando una pareja llegó hasta el lugar a comprar pan y la tendera le dijo ‘mi amor’ al marido de la clienta.

La mujer ‘celosa’ empezó tumbar todo lo que había en el lugar y a gritarle grosería a la señora de la panadería.

En ese momento el esposo tuvo que intervenir para sacar a su pareja del lugar.

Pero la ira de la mujer era tanta que el hombre no podía controlarla.

Despues de un rato, que tirara cosas y destruyera gran parte del establecimiento la pudieron sacar.

Se desconoce si la agresora fue detenida por las autoridades.

El hecho ocurrió en una panadería de Brasil .

En las redes sociales, los mensajes no se hicieron esperar y los internautas comentaron que ‘caramba necesita tratamiento psicológico urgente, aquí viene y pobrecita porq a todo mundo se le dice mi amor, ojalá este pres’, ‘ también la empleada CUAL ES LA NECESIDAD si ves que viene con la esposa, es con intención’, ‘Pues que bien. Porque a mi me parece que decir Mi Amor a alguien q no conoces es falta de respeto. Odio la gente de confianzas’.

