La historia de Vicky Hernández por qué se fue de Colombia tardó 39 años para conocerse por un homenaje del programa «La Red».

Victoria Hernández Salcedo, puede ser un nombre de cualquier mujer en Colombia pero si la llaman solamente «Vicky Hernández«, se habla de la mejor actriz del teatro, cine y la televisión colombiana. Noble, cercana y atenta es parte de su personalidad que gracias al programa «La Red» y sus premios del año trajeron a colación que ella no es una cobarde. La nostalgia que en 1985, debió salir del país cuando rodaba «Romeo y Buseta» por una amenaza. «Le pidieron grabar un comercial» la para el partido político de la UP (Unión Patriótica). Eso «como que no le gustó a varios y la hizo exiliarse en España». Fueron 9 meses los que estuvo en España y la vida le ha servido para aprender. Gracias a los premios del espacio de chismes, se conoció que Frank Solano y Vicky Hernández son abuelos en común. El hijo del presentador y tarotista está casado con la hija de Vicky.

«La inestibabilidad es lo más estable en la carrera del actor» fue uno de los mensajes que dejó en el video de la premiación reflexionando que a los viejos no se les debe olvidar porque «el talento de ellos fue la piedra del éxito de la industria televisiva. Finalizando Frank Solano, le hizo la promesa de verse como familia más seguido en este 2024. A lo que ella dijo «ahí donde lo ven de querido …no le creo es mentiroso». Soltando la carcajada sellaron con un abrazo y palabras de felicidad.