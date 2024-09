VIDEO. ‘Vamos por los tres puntos para ponernos de vuelta arriba’: Luciano Pons, atacante del DIM

Luego que el DIM cayera 1-0 contra Millonarios en Bogotá, Luciano Pons, atacante del DIM, no solo analizó el juego, sino que proyectó lo que será el partido contra el mismo rival pero de locales.

El compromiso, que se disputará en el estadio Metropolitano de Itagüí, es la oportunidad del DIM de seguir líderes y así lo entiende la plantilla del ‘rojo de la montaña’.

Al partido, Millonarios llega líder con nueve puntos y el DIM con seis, de ahí la importancia de la victoria del ‘Poderoso’, porque le permitiría igualar en puntos al cuadro embajador.

Dicho sea de paso, una victoria del equipo azul, prácticamente sentenciaría el grupo, porque alcanzaría una diferencia de 6 puntos.

En conferencia de prensa, el atacante del ‘Equipo del pueblo’, Luciano Pons, dijo que tiene claro en qué fallaron y como corregir ese tipo de errores.

El argentino dijo que, entre los errores, el DIM no tuvo la tranquilidad, con el resultado adverso, “nos metimos en una intensidad que no nos convenía”.

El jugador agregó además que “se viene la revancha, la tenemos de local”, aunque desafortunadamente no será en el Atanasio Girardot.

Luciano Pons agregó que “sabemos que tenemos que sacar los tres puntos para ponernos de vuelta allá arriba y seguir con la confianza de que podemos llegar a la final tranquilos.

El partido, en el estadio Metropolitano de Itagüí será desde las 8:30 de la noche este jueves 30 de noviembre.

El ‘Poderoso’ anunció que aún hay boletas disponibles para que los hinchas acompañen desde las tribunas.

[️] Habilitada la venta a público general para Medellín vs Millonarios

⚠️ Partido NO incluido en la membresía

Podrás comprar hasta 4 boletas por la app DIM Plus

TyC: https://t.co/CcXfM0fW8m

¡JUNTOS POR UN PASO MÁS! ✊

Este año damos la vuelta con el Medellín ❤️… pic.twitter.com/ldCidY7kK2

— DIM (@DIM_Oficial) November 28, 2023