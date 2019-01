VIDEO: Un sujeto le cortó la cara con bisturí por no darle espacio en el Transmilenio

Una joven resultó con heridas profundas en su rostro luego de que un hombre le exigiera más espacio para él y su familia dentro del Transmilenio en plena hora pico en la ciudad de Bogotá.

“Empezaron a entrar unas personas y este tipo, ese sujeto que me agredió, se paró en la puerta y empezó a lanzar como puños, pero no eran puños, él tenía un bisturí y con eso me atacó y me hizo una herida grande”, así lo contó la víctima para Noticias Caracol.

Por su parte, la mujer que viajaba con su pequeña hija de 9 años, tiene una incapacidad de 20 días por la gravedad de las heridas.

El sujeto fue capturado por la Policía y deberá responder por el delito de lesiones personales.