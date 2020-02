VIDEO: “Un culicagado de estos irrespetando”: Pinto se fue con toda contra un exMillonarios y desató polémica

El técnico colombiano se pronunció un poco subido de todo acerca del jugador Felipe Jaramillo, quien actualmente está en América de Cali y a quien dirigió durante su paso en Millonarios y le respondió sus críticas.

El reconocido estratega nacional habló en Espn acerca de las palabras que entregó Jaramillo en los últimos días demostrando su malestar con las jornada de entrenamiento que tenía Pinto dirigiendo al equipo azul de la capital y lo trató de ‘culicagado’ y le exigió respeto por su recorrido como entrenador.

“Tiene 22 partidos en Leones, 27 en Millonarios y tres o dos en América. Tengan la bondad y respeten. Uno merece respeto. (…) Jamás tuvo los pantalones para pararse y decirme. Yo termino todas mis charlas y pregunto quién quiere hablar y ese verraco nunca en su vida se paró”, aseguró el entrenador en el medio citado.

Además, Pinto resaltó que él tiene 1.200 partidos profesionales dirigidos en club y 165 en selecciones, detallando que Jaramillo Millonarios era su ‘consentido’, ya que lo llevaban y ya que su padre fue jugador, al que acompañaron en los momentos difíciles.

“Pinto es el campeón en eso de las jornadas de trabajo…Con él tratamos de hablar y concertar, pero no se pudo…. Siempre he dicho algo y es que si los entrenadores no han jugado fútbol, no entenderán al jugador”, aseguró el jugador Jaramillo en los últimos días.