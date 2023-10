VIDEO. Triunfo de Galán en Bogotá es el renacer del Nuevo Liberalismo

En la historia del Nuevo Liberalismo dos fechas marcan su derrotero y su futuro, el 18 de agosto de 1989 fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, su máximo líder Luis Carlos Galán Sarmiento, y el 29 de octubre de 2023, con el triunfo de Carlos Fernando Galán en las elecciones para la Alcaldía de la capital del país.

Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo no duda en señalar que la votación obtenida por su hermano en la contienda electoral y los otros resultados alcanzados en otras ciudades y departamentos, son el renacer de las ideas de su padre y la expresión del inconformismo ciudadano por la forma como se hace política y se conduce el país.

“Es un mandato contundente, los ciudadanos se han expresado libremente en las urnas, votaron no solamente por una persona, lo hicieron por un programa, por una propuesta, votaron porque el metro vaya como está estructurado, como está ejecutado, como está financiado, votaron además porque la institucionalidad democrática en Colombia se preserve, se defienda”, aseguró el presidente del Nuevo Liberalismo.

Eufórico por la victoria de su hermano y consciente de la responsabilidad que tienen sobre sus hombros, Juan Manuel está convencido que los único que pueden hacer de aquí en adelantes es: “honrar la confianza que han depositado los ciudadanos en nosotros, en el Nuevo Liberalismo, en Carlos Fernando Galán”.

El presidente del Nuevo Liberalismo está seguro que los resultados de estas elecciones regionales son el renacer de la esperanza, el renacer de las ideas galanistas, “que fue la herencia que le dejó a toda Colombia Luis Carlos Galán cuando fue asesinado, que la política se puede hacer con integridad, con transparencia, que se puede hacer dedicada a la gente, a solucionar sus problemas y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar ahora que hemos logrado este mandato tan importante, tan significativo, esta confianza de los ciudadanos”.

Según Galán, la tarea en la capital del país es superar la polarización y las peleas políticas que afectan el progreso de los ciudadanos: “ahora viene unir a los bogotanos, que Carlos Fernando Galán va a ser un alcalde que va a gobernar para todos, no solo para los que votaron por él sino también para los que no votaron por él, porque si no unimos a Bogotá no vamos a poder sacar adelante esta ciudad frente a los problemas de movilidad, de inseguridad”.

Además, Juan Manuel Galán señala que Bogotá supera los problemas que la aquejan con el concurso de todos los habitantes de esta ciudad, “cada bogotano tiene que sentirse responsable, tiene que sentir que tiene una tarea para cumplir, si todos nos ponemos la camiseta de Bogotá su alcaldía será exitosa, él solo no puede, tampoco puede solo un equipo de gobierno, todos los bogotanos tenemos que ayudar y contribuir para que la ciudad salga adelante”.

