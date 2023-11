VIDEO: ¿Tom Cruise le regaló anillo a Shakira por lo de España?

in

Tom Cruise le regaló anillo a Shakira por lo de España según video que ronda en Tiktok y versión de redes sociales.

Todos saben que desde que se vieron en la F1 de Miami, Tom Cruise y Shakira donde el actor de Misión Imposible, compartieron sonrisas. En redes sociales a partir de un video, se afirma que Cruise con un mensaje diciéndole a la cantante «Para mí eres una vencedora». Le envío un costoso anillo de Diamante de 4 Millones de Euros a Shakira después de su Juicio con Hacienda España. Aunque nadie ha hecho eco en los medios del cotilleo español, dicen que la noticia salió de uno de esos espacios pero no se señala cuál. Varios fanáticos afirman que ese es Cruise, quien no escatima detalles para enaltecer causas y en especial a amigos o celebridades cuando la justicia intenta arremeter en sus vida. Se le recuerda que él ha demandado en el pasado por meterse en su vida. La veracidad del video y lo que detalla aún no está en primeras planas de revistas o portales. Pero los comentarios alaban al actor y le dicen a Shakira que tiene un verdadero amigo.

VIDEO AFIRMA «¿TOM CRUISE LE HIZO REGALO A SHAKIRA?»

