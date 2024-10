VIDEO. 'Todos sabían menos ella': Hombre le era infiel a su esposa con la propia suegra, así se enteró

A través de TikTok una mujer contó la historia de cómo se enteró que su esposo le era infiel con su madre

En el clic contó que su esposa y ella, vivían con su mamá y tenia muy buena relación.

Luego que la mujer quedó embarazada empezó a tener varias dificultades de salud.

Esta situación hizo que la relación se fuera deteriorando y por tal motivo se separaron.

La mujer siguió viviendo con su madre, quién le ayudaba a cuidar a su bebé, mientras el esposo se fue a vivir a una casa que la suegra le arrendó.

Aprovechando que ya vivían solas, la mamá de Jane, como se llama la protagonista de la historia, le cuenta que su marido llevaba engañándola por muchos años con varias mujeres.

Pero le pidió que no le contara a su exesposo, pero Jane no se pudo contener y le hizo el reclamo.

«Oye, mi mamá dijo que me has estado engañando todo este tiempo», fue lo que le preguntó Jane, a lo que el hombre le contestó: “Bueno, ¿por qué no te contó lo que hemos estado haciendo ella y yo».

Ella enfurecida regresó a casa a hacerle el reclamo a la madre, situación que la señora negó y despues de 14 años que pasó, lo sigue negando.

Pero, hasta los abuelo de Jane sabían de la infidelidad, pero nunca le contaron nada.

