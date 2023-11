VIDEO. Todo lo que hicieron no quedará impune: Registrador

in

El registrador nacional del Estado Civil, Alex Vega, anunció en Popayán, que una vez terminen los escrutinios en todo el país, presentará denuncias de carácter penal contra los promotores de actos violentos y agresiones contra funcionarios de Registraduría, además de la quema de material electoral.

“Todo lo que hicieron no va a quedar impune”, aseguró Vega, después de señalar que existen pruebas y evidencias de la participación de varios candidatos en diferentes partes del país en las asonadas, los incendios y las agresiones físicas para tratar de obligar a la repetición de elecciones, lo que quedó descartado de plano.

Además, el Registrador Nacional, dijo que por razones de orden público los escrutinios de las elecciones realizadas en Argelia, Almaguer, Balboa y Villa Rica, fueron trasladados a la ciudad de Popayán, para garantizar la seguridad de las comisiones escrutadoras y la transparencia de los resultados de las urnas.

Vega Rocha insistió en que la Registraduría está dando plenas garantías a candidatos y ciudadanos en Amazonas, Arauca, Cauca y la ciudad de Santa Marta, lugares en los que se han registrado fuertes controversias por los resultados del preconteo, que en los primeros días de escrutinio han ratificado lo informado una vez se cerraron las urnas el pasado domingo.

De la misma manera ratificó que cuando se expidan las credenciales de los electos en alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas, personalmente iniciará las acciones penales contra los promotores de la violencia, pues considera: “en Colombia no se puede permitir que quemen votos, que quemen escrutinios, que atenten contra funcionarios y eso quede impune, vamos a tomar las acciones legales, yo mismo me encargaré de presentar las denuncias porque todo lo que hicieron no va quedar impune”.

