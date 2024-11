Sonrisas el bebé de Paula Durán q.e.p.d libre de cáncer y emotivo video enciende las redes después de vivir su triste historia.

Fue Sergio Vega el esposo de Paula, quien en instagram compartió un emocionante momento con sus hijos sobre un gran dictamen. Su bebé esta libre de cáncer, el cual fue el que se llevó a Paula Durán en una conmovedora historia que tuvo al país pendiente. La colombiana madre de dos hijos, había emigrado a los Estados Unidos donde con su esposo iniciaron sus vidas. Allí tristemente le dictaminaron un cáncer y ante la petición de ver por última vez a sus padres, se inicio una gran cruzada de país. Paula Durán falleció en enero de 2023, tras luchar contra un cáncer terminal en el cerebro y el estómago. Por lo que el riesgo del bebé que dio a luz era que tuviera cáncer. Finalmente este 13 de enero, Sergio su esposo compartió el mensaje de felicidad.

«Después de un año de exámenes y controles Oncológicos con JuanJo, la Médica Oncóloga nos dice ‘no los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su Doctora‘, JuanJo es un Bebé fuerte y sano. Gracias a Dios y a todos estos grandes Profesionales de la Salud.Gracias a todos por sus oraciones y por ese cariño a mis hijos. Seguiremos dando lo mejor día a día por ellos y por mi amor. Fue muy motivante tocar esta campaña q nos simboliza que tenemos a Dios y q JuanJo es un Campeón de la Vida. Que desde el primer segundo de vida me ha enseñado a luchar y me ha motivado a no desfallecer nunca» expresó Sergio Vega en honor a su esposa Paula Durán.

