VIDEO: Sofía Petro rechazó acciones de Hamás y de Israel contra palestinos

A través de un video en sus redes sociales, Sofía Petro, hija del presidente de Colombia rechazó las acciones violentas contra civiles por parte de Hamás y la respuesta de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza.

“Este es un tema extremadamente delicado, hay muchos puntos que no toqué y estoy hablando sobre todo de la actualidad, con el corazón roto y la mayor sensibilidad posible. A lo mejor este mundo necesita más sensibilidad”, fue el texto que acompañó la publicación del video.

Sofía Petro abordó la situación que recientemente fue desencadenada por atentados perpetrados desde el sábado 7 de octubre, pero que ha sido histórica.

“Los líderes mundiales han decidido abandonar a la población palestina en Gaza, donde la edad media es de 18 años. Desde el sábado, el ejército israelí ha lanzado unas 6.000 bombas sobre Gaza, y no todas a grupos terroristas. De hecho, han sido lanzadas con poca precisión al que le caiga. Abuelos, hospitales, niños, bebés, colegios, barrios enteros, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano palestino”, inició diciendo en el video.

Y añadió: “(…) creo en la dignidad humana y creo que la vida es sagrada, y por eso no tengo ningún tipo de reparo en condenar las acciones de Hamas contra los civiles israelíes, contra cualquier persona inocente que se haya cruzado por su camino, con una violencia especialmente atroz infligida a las mujeres. Y es porque creo en la dignidad humana, que me parece repulsiva la ocupación a Palestina y la que están cometiendo en ese lugar”.

Frente a la respuesta del Gobierno israelí el viernes 13 de octubre de evacuar a más de un millón de personas hacia la zona sur del país en 24 horas, anunciando una ofensiva terrestre, dijo:

“La respuesta de esta semana del Gobierno israelí no afecta, sino mayoritariamente, a la población civil de Gaza. Los bombardeos los hemos visto en vivo y en directo a través de una cuenta de Twitter. Y abiertamente están tratando a las personas que viven allí como animales. Así los están llamando y eso es lenguaje genocida (…) denunciar eso no te hace antisemita (…) si escuchan los testimonios de las personas que viven allí, sabrán que no hay comida, va a llegar el invierno y no tienen manera de protegerse del frío, no hay agua, sin mencionar que quizás no sobrevivan a los bombardeos”.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

“Que los estén bombardeando con una intensidad que no tiene precedentes, y que encima de todo eso tampoco les estén dejando salir solo por el hecho de ser palestinos, denunciar eso no te hace antisemita”, agregó.

Al final, hizo un llamado a los líderes del mundo, universidades y expertos para que también condenen estos hechos:

“Lo mejor que han hecho hasta ahora es pedir, sin mucha fuerza, que se abran los corredores humanitarios. Abiertamente, han dicho apoyamos a Israel y está en su derecho de defenderse proporcionadamente. ¿Ya vieron que la respuesta fue todo menos proporcional? ¿Por qué no pueden condenarlo? ¿Por qué prohíben en sus países las marchas en defensa de los palestinos?”

“Los líderes del mundo se han conformado con una diplomacia que es superflua, apática, y en otras ocasiones también cómplice, de uno de los hechos más abominables que viviremos en este siglo. Luego, en unas décadas, harán documentales y se preguntarán cómo es que el mundo dejó que esto pasara. No se necesita ningún tipo de comparación porque este atentado a la dignidad humana es suficientemente atroz, bárbaro, salvaje por sí mismo”, concluyó.

Para más noticias de política.