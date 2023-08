VIDEO: Sin besos Jennifer López le desea feliz cumpleaños a Ben Affleck

En el mes del cumpleaños de Jennifer López también de Ben Affleck los cumple y todos esperaban unas felicitaciones amorosas.

En el mismo mes JLo y Ben Affleck nacieron en diferentes fechas; y el momento más esperado por un año de casados según los fans era el mensaje que ella le hiciera a su esposo en el día de su cumpleaños. Este 15 de agosto, hubo medios, seguidores y fans, quienes se apostaron a las redes de López, pensando que ella se despacharía con un muestra de amor y miel. Al llegar la noche, la cantante y esposa sorprendió al subir un video de unos segundos y un mensaje sencillo y escueto: «Querido Ben, felicidades, te quiero«, escribió junto a este video de ambos en el coche y cantando el tema «(What a) Wonderful world». Ambos estaban en un auto y aunque se ven felices no faltó el hater que expresó que no le gustó con un mensaje en el que se lee en los comentarios: «Algo sobre llamar a tu pareja por su nombre me entristece. Yo llamo al mío amor, pollito, mi vida, ¡nunca Luis!. Lo cierto es que los «Beniffer» como se les conoce en el medio por la unión de sus nombres, están casados y disfrutan estar juntos además de respetar sus espacios. Son 51 años de Affleck y 54 de López bien vividos y casados en una segunda parte que los ha unido por siempre. Con 983.000 me gusta y más de 12 mil comentarios, la vida sigue en esta nueva vuelta al Sol.

FELIZ CUMPLEAÑOS «QUERIDO BEN»



