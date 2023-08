VIDEO: Sebastián Yatra y Nadal un entrenamiento e invitación para jugar tenis

Sebastián Yatra, compartió en instagram la historia completa de la invitación y entrenamiento para jugar tennis con dos No.1.

El tenista español Carlos Alcaraz y el cantante colombiano Sebastián Yatra, protagonizan la historia del momento del tenis previo al US Open 2023. En una invitación del español que encabeza la tabla del tenis en la actualidad, ambos prometieron dar espectáculo, a nivel musical y deportivo en la semana del «Fan US Open» antes de 28 de agosto, que se inicia el torneo. La historia comenzó con una llamada e invitación y terminó en un reto donde Yatra, le aceptó jugar si Alcaraz, se atrevía a cantar el tema «Vagabundo«. Horas más tarde Sebastián entró en un «pánico» simpático por no estar en forma para jugar hizo una videollamada a Rafael Nadal, buscando una asesoría además de entrenar. El sueño se le cumplió y viajó al Centro de Entrenamiento del español con todos los juguetes y conocer su escuela. El cantante colombiano, no pudo contener la emoción y disfrutó cada momento hasta expresar: “Voy a enmarcar esta foto, y le diré a mis hijos que gané yo” en sus de fotos del post en instagram. El carisma de Rafa ha hecho que los 120.000 likes y más de 1500 comentarios, aplaudan este encuentro que fue sellado con el video que compartió el cantante en instagram para sus 29.8 millones de seguidores.

EL ENTRENAMIENTO CON NADAL

LA LLAMADA E INVITACIÓN CARLOS ALCARAZ US OPEN / RETO YATRA

VAGABUNDO EL TEMA QUE YATRA Y ALCARAZ CANTARAN EN EL «FAN US OPEN» 2023



