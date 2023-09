VIDEO. Se ha degradado la institucionalidad electoral en manos de partidos: Humberto De la Calle

Aunque en nada afecta el actual proceso electoral, pues entraría en vigencia hasta el 2026, el senador Humberto De la Calle, junto con un número significativo de parlamentarios, radicó un proyecto de reforma constitucional, en el que se modifica substancialmente el Consejo Nacional Electoral, devolviéndole la independencia que como máxima autoridad en el tema tenía antes de la Constitución de 1991.

Al explicar las razones y sustentar la necesidad de reformar los artículos 264 y 265 de la Carta Política, el ex vicepresidente, ex jefe negociador de paz, ex ministro y ex registrador, señala que funcionalmente hoy el Consejo Electoral es casi un apéndice del Registrador, además de ser elegido por los partidos políticos, los mismos a los que tiene que vigilar y controlar.

“¿Qué es lo que pasa?, en Colombia los consejeros electorales son delegados de los partidos, no por razones personales, eso es lo que dice la ley, en este proyecto vamos a concentrarnos en establecer un Consejo Electoral elegido de manera distinta, no por los partidos, sino con la concurrencia de las altas cortes, un sistema escalonado parecido al de la junta del Banco de la República, para que nadie lo domine, con independencia y autonomía presupuestal, porque lo que hay hoy es que el Consejo Electoral queda disminuido al remolque del registrador nacional, que es una autoridad unipersonal, aquí queremos una dirección real colectiva de todo el sistema electoral”, explica De la Calle.

Al hacer memoria en materia de institucional electoral en nuestro país, el Senador recuerda que en la época en la que se desempeñó como registrador las funciones de vigilancia y control del tema electoral era prácticamente una corte nacida y con características similares a las de la Corte Suprema de Justicia, lo que le otorgaba autoridad, legitimidad y preponderancia en su análisis y decisiones.

Aunque señala que no se trata de añoranzas y nostalgias del pasado, advierte Humberto de la Calle que se hace necesario retomar esos ejemplos institucionales adaptados a los tiempos actuales, pues considera que la función pública en materia de control y vigilancia de la actividad política está colapsada en Colombia.

“No podemos seguir, y menos ahora, que se nos plagó, se nos llenó el escenario de violaciones de la financiación de las campañas, es algo que colapsó y hay que empezar por el principio y el principio es la independencia de los consejeros electorales, el ratón no puede seguir cuidando el queso y me refiero a que cada consejero electoral proviene de un partido por decisión legal, es que la estructura es equivocada y eso genera un marco de permisividad, de transacciones internas, esa es la peor fórmula, lo que queremos, repito, es que las cortes escojan de una lista previamente seleccionada en un proceso de meritocracia, eso seguramente generará discusiones pero le entrega independencia y garantías de transparencia a la función de vigilancia y control electoral”, remarca Humberto De la Calle.

La iniciativa radicada en la Cámara de Representantes, además de plantear cambios a la forma de elección de los consejeros electorales, también plantea la ampliación a seis años del periodo de gestión y el endurecimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para desempeñar el cargo.

“Ese punto también es clave, el período se extiende a seis años y de manera escalonada, pero el segundo punto que es crucial, con las inhabilidades e incompatibilidades se prohíbe que quien haya sido activo en política, en los partidos, etc., en un periodo anterior a la elección está inhabilitado y también se prohíbe la puerta giratoria, aquellos que salen del Consejo Electoral a buscar otras dignidades relacionadas con el ejercicio político, luego lo que se busca es preservar la institución de manera que pueda cumplir estrictamente con la ley, con dientes, con la dirección real y plena de la aplicación de las normas electorales”, señala el senador.

Insiste De la Calle en que desde que la gestión electoral se concentró en el registrador y se le delegó vigilancia y el control de los procesos electorales a los partidos políticos, paulatinamente se ha degradado la institucionalidad electoral.

“Lo que está pasando es que cada vez se está deteriorando más esta situación, en aquella época de los años 80, dijéramos, que los problemas eran la compra de votos, había algunos pequeños chanchullos en la Registraduría, no era una cosa dramática, pero de allá acá, lo que estamos viendo hoy, repito, los colombianos no nos podemos equivocar, es el colapso de la vigilancia de la financiación de las campañas”, puntualiza De la Calle.

El ex vicepresidente está convencido de que no solo se trata de un problema legal sino que la cultura política de la permisividad, ha facilitado que se registren irregularidades que es necesario atajarlas y extirparlas de la actividad política y electoral, por lo que repite con contundencia: “el ratón no puede seguir cuidando el queso”.

