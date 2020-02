VIDEO: Se filtran las primeras imágenes de Keanu Reves y Carrie-Anne Moss en ‘MATRIX 4’

Los fanáticos de ‘Matrix‘ están que no caben de la dicha con la filtración de algunas imágenes de la filmación de la nueva cinta de la saga con Keanu Reves y Carrie-Anne Moss.

Desde que se anunció que se haría ‘Matrix 4‘ con el elenco original los fans de esta saga no han parado de especular cómo será la nueva historia. Sin embargo, hoy ya tienen un abrebocas de lo que será esta cinta.

En redes están circulando imágenes de una de las grabaciones de una escena de moto de Neo y Trinity, donde los dos personajes se ven muy parecidos a la primera entrega. De hecho, muchos resaltan lo hermosa que se ve Carrie-Anne, pues hoy con 52 años se ve igual de joven a como lucía hace 21 años cuando se estrenó la primera entrega.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020