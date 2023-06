VIDEO. ¿Sara Corrales tiene nueva pareja?

Sara Corrales y Juan Pablo Gil fueron recientemente eliminados de un reality de cocina de Telemundo, pero lo que llamó la atención de los televidentes y seguidores de la actriz paisa es que salió a la luz el posible amorío que tiene con el mexicano.

“Te voy a extrañar mucho Fideíto! Y mucho amor y luz para quienes tanto odio tienen en su corazón”, escribió Sara Corrales en su más reciente publicación de Instagram.

Sara Corrales y Juan Pablo Gil fueron eliminados en el capitulo del jueves 29 de junio de ‘Top Chef VIP’, concurso de cocina de Telemundo que reúne a celebridades de América Latina y que presenta Carmen Villalobos.

“Yo no tengo ni idea si la gente lo sabe o no, pero yo viví situaciones muy difíciles acá y Juan Pablo fue la única persona en su momento que creyó en mí. Él me dio ese apoyo y empezó a tomarse el tiempo de hablar con casi que cada uno de los participantes, así como a decirles: ‘A ver, esto no es así’ o ‘esto no está bien’. Fue ahí cuando yo estuve ya más tranquila y cómoda”, expresó la actriz paisa.

Por el momento ni Sara Corrales ni él se han pronunciado sobre el posible amorío.

