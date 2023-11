VIDEO. Sanitas cobra cuentas que no son reales y no les paga a sus proveedores: Félix Martínez

El Gobierno Nacional está al día con los pagos a las EPS, particularmente a Sanitas, empresa promotora a la que la primera semana de cada mes se le giran los recursos del régimen subsidiado y semana a semana los dineros correspondientes al régimen contributivo.

Así lo asegura el director de la ADRES Félix Martínez, cuando señala no encontrar razones por las cuales esta EPS acumula multimillonarias deudas con sus proveedores e instituciones prestadoras de los servicios de salud, IPS, como sucede con Cruz Verde, cuya cartera asciende a los 400 mil millones de pesos por el no pago del suministro y dispensación de medicamentos.

“La disculpa hace tres meses era que estábamos atrasados en la Adres con el pago, se le aprobaron 130 mil millones de presupuestos máximos y se les giraron el mes pasado, con lo cual quedamos al día hasta octubre”, explica Martínez.

El director de la Adres señala, además, que Sanitas aparece con un record negativo en materia de presentación de cuentas no pos, negadas en varias oportunidades por distintas auditorías y diferentes Gobiernos desde la administración Uribe, pasando por las de Santos y Duque, e insisten en que este Gobierno se las reciba sin mayor verificación, lo que a su juicio es inaceptable.

“Tienen reclamaciones de cinco, 10 años, que han pasado tres veces por auditoría de distintas empresas, de distintos gobiernos por cuentas distinta del plan básico desde el año 2008 hasta el 2020, insisten en volverlas a presentar, vuelven y se desglosan porque son contenidos que ya estaban pagados por UPC y reconocidos por presupuestos máximos y que pretenden cobrar nuevamente”, aclara el director de la Adres.

Y agrega: “Esta EPS tiene uno de los peores antecedentes en el comportamiento de recobros al sistema, ya tuvo problemas muy graves con el Fosyga que originaron una serie de investigaciones, es la que mantiene un porcentaje de negaciones por las auditorías más grandes, no es la mejor práctica ni las más sana en términos de presentación de cuentas del sistema y tiene porcentajes de glosas mucho mayor que otras EPS”.

Félix Martínez, de la misma manera, señala que Sanitas como conglomerado tiene un juego contable para mantener en los activos cuentas que no son reales, que han sido negadas en múltiples oportunidades y que usan para poner ganancias en ciertas unidades de negocio y mandar las pérdidas a la EPS, para exigir pagos del Gobierno.

“Es un juego que este gobierno no acepta, la ley de punto final se acabó, los acuerdos que faltan el 5 por ciento las EPS los pueden firmar si están de acuerdo y las que no que demanden porque es la vía legal; no más presentar y presentar cuentas viejas para mantener inflados los activos de las empresas, la UPC la reciben adelantada, en el régimen subsidiado la primera semana del mes y en el régimen contributivo todas las semanas está la compensación, se han pagado los 7.8 billones de pesos, 7,5 por UPC y 300 mil millones por cosas no UPC, el gobierno se encuentra totalmente al día con las EPS”, recalca Félix Martínez.

El director de la ADRES insiste en que las deudas de la EPS Sánitas con prestadores del servicio y con sus proveedores son muy grandes, sin explicación lógica ni racional, porque los recursos los reciben puntuales y por adelantado.

“Las deudas que tienen con la red de prestadores son muy grandes, la de sus proveedores son muy grandes y las que no conocemos; tenemos que decir que los negocios del conglomerado gozan de muy buena salud porque este problema de la integración vertical permite que un conglomerado ponga las utilidades donde quiere y las pérdidas donde quiere en el grupo de sus empresas, les paga más a sus propias empresas y deja las pérdidas en la EPS, deja las ganancias en la medicina pre-pagada, es un jueguito contable muy bonito sobre el que el sistema no tiene control. No se puede seguir haciendo contratos de yo con yo”, sentenció el director de la Adres.

