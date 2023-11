VIDEO: Rosalia dejó a Rauw Alejandro «al pillarlo con un hombre»

Rosalia dejó a Rauw Alejandro «al pillarlo con un hombre» dijo periodista en un video que circula sin pudor en las redes.

Malbert un conocido «periodista» e influencer español considerado un creador de contenidos. Expresó que Rosalia dejó a Rauw Alejandro por un momento «de impacto y al verlo con un hombre». En compañía de Nuria Marín de Telecinco Sociliaté en su espacio «Querido Hater» ambos soltaron la bomba mediática sobre qué pudo ser la causa que los dos cantantes terminaran. “A mí me han contado una cosa, pero no la puedo decir porque la persona que tiene la información no lo ha querido contar públicamente”. A no hacerlo Malbert que sabe picar la lengua del «cotilleo», complementó que “le han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creía que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura». Sentenciando en sus palabras «creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí”. La presentadora: A mí solo me han dicho que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: “No puc” [No puedo]”. A lo que Malbert si dijo directamente con un gesto y palabras que él si le entraba si lo fuera.

VIDEO «ROSALIA DEJÓ A RAUW AL PILLARLO CON UN HOMBRE»

¿Cual ha sido el verdadero motivo de la ruptura entre Rosalía y Rauw? Programa completo en Podimo y con este enlace 30 días gratis: https://t.co/2m5A2zVT7S #QueridoHater #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/J79kVn30cj — MALBERT (@ItsMalbert) November 1, 2023

El Dato: En España, los programas de «cotilleo» (Chismes) abundan y eso genera rating ahora «el silencio de los implicados es lo que hace una bola de nieve» y «cuando el río suena» ratifican que tiene algo de cierto. «Ambos cantantes han borrado en sus redes TODAS sus fotos y registro que estuvieron juntos» siendo una razón de peso para Malbert.

