VIDEO: Revelan lo que Shakira «ha perdido por amor» a Piqué

Revelan lo que Shakira «ha perdido por amor» a Piqué por los años que duró la relación y los pagos que ha hecho la cantante en España.

El abogado Pau Molins que pertenece al pull de Shakira, aceptó una charla radial y reveló detalles económicos. Fue «El Món de RAC1» con Jordi Basté, quien se quedó con la exclusiva de «cuánto ha perdido la cantante por el fallido amor a Piqué». Durante la conversación Molins dijo que «el enamoramiento le ha costado 120 millones de euros» ($130.6 millones de dólares). Basados en los gastos por vivir en España y analizando esos 10 años de convivencia. «Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos le hubiera costado menos dinero» fue una de las frases del abogado, quien también criticó al Fisco Español. Para él «Shakira nunca quiso engañar al fisco. No buscaba engañar a nadie, no lo hacía para ocultar». Ella como residente si pagó fuertes cantidades de dinero entre multas e impuestos. Por lo que el trato de medios ha sido injusto y más si Shakira hubiese vivido en Cataluña: puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te pase en Madrid, porque no hay impuesto de patrimonio» y le hubiera ido mejor. Lo bueno fue ella no les dio el gusto de un circo mediático.

El Dato: Moraleja de todo «si Shakira hubiese vivido fuera de Cataluña, hubiera evitado tres de los seis delitos por los que fue acusada». Ahora comienza nuevos proyectos como un documental dicen y su Tour más ambicioso que le dejará millones de dólares en ganancias.

