[VIDEO] La rapidez del vigilante evitó que una niña cayera de cabeza

Un vigilante de un almacén de cadena en Soledad (Atlántico), evitó que una niña cayera de cabeza desde un carrito de supermercado, al reaccionar rápidamente y atraparla en el aire.

En las imágenes se observa como el guarda identificado como Camilo Ventura Ochoa, esta en la puerta del lugar, cuando la madre de la niña arrastra el carrito con ella adentro y en un pestañar tropieza, desestabilizándola y hacienda que caiga de cabeza fuera de él.

“La niña no sentó si no que venía de pie y alegre por venir montada. El carrito se detuvo en seco debido a que se encuentra una alfombra en la entrada como de costumbre en todos supermercados y demás almacenes y ese momento la niña se le vino el cuerpo hacia delante del carrito. Gracias a Dios que me encontraba en ese momento y pude reaccionar a tiempo con reflejos como un gato y pude evitar una escena lamentable”, contó el vigilante a Minuto 30.

Camilo y la madre de la menor reaccionan y la sostienen, centímetros antes de que impacto de cabeza contra el suelo, lo que habría podido significar algún daño físico significativo.

