VIDEO: ¡Qué ‘vaciada’! le pegó Ana del Castillo delante de sus seguidores a Iván Villazón tras sentirse humillada

“Me vio cerca de su cara, y me negó la oportunidad de cantar con él en una tarima. ¿Para qué me invitó a un feat? Y me dijo que era una mujer inhabilitada para cantar una canción”, expresó Ana del Castillo por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, contó cómo se sintió de humillada en una discoteca de Barranquilla. Con palabras subidas de tono les contó a sus seguidores que los asistentes al evento se percatan de su presencia en el lugar y empiezaron a ‘gritar’ su nombre para que Villazón la hiciera subir a la tarima, pero esto no ocurrió.

Al parecer, las cosas entre ambos artistas iban como ‘viento en popa’, Ana habían hecho una colaboración con Iván, en el tema musical ‘Pero qué va’ que estuvo nominada a los Premios Luna 2019.