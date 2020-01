VIDEO: ¡Qué Sorpresa! Esta es la prueba de cómo es realmente la duquesa Meghan Markle con sus seguidores

En las redes sociales ya se hizo viral un video que muestra la verdadera faceta de la duquesa de Sussex Meghan Markle con sus seguidores, algo totalmente opuesto a lo que dice la prensa internacional sobre ella.

A Meghan la han tratado de caprichosa, insoportable, “mandona”, “estrellita” y hasta manipuladora, fama que la prensa británica ha ayudado a crear y que ahora resuena como una de las causas de la crisis que vive hoy la familia real británica. Sin embargo, este video que ya le dio al vuelta al mundo muestra algo totalmente diferente al imaginario que existe de la estadounidense.

Fue grabado durante una entrevista que concedió Meghan en 2016, donde le preguntaron sobre las redes sociales. Allí respondió que le gusta estar conectada con las personas que la siguen y puntualizó su respuesta en una de sus seguidoras, Emily, quien estaba entre el público y a quien Markle solo conocía a través de Twitter.

Markle describió que la chica se iba a Costa Rica inspirada por las obras sociales que ella misma lidera y como sabía por sus publicaciones que iba a estar ese día en el programa, le hizo una carta personalmente que le entregó cuando se aproximó a ella y la abrazó. Emily no lo podía creer y entre lágrimas le agradeció, entregándole a la ahora duquesa otra misiva que le había escrito. La periodista no daba crédito de lo que veía y todo el mundo fue testigo de la personalidad bondadosa de Meghan.

dont forget meghan did this.

this is the kind of person she is pic.twitter.com/Izqgp9Z95T

— michelle (@ddarveyy) 12 de enero de 2020