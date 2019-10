Video: Por varios comentarios en ‘Yo me llamo’ a Jessi y Amparo les ‘llovieron’ críticas en redes

Una lluvia de críticas recibieron Jessi Uribe y Amparo Grisales tras la última transmisión de Yo me llamo, todo por sus argumentos a la hora de eliminar a varios participantes del programa.

Dos casos puntuales que levantaron la ira de los televidentes fueron los de los imitadores de Greeicy Rendón y el dúo Ana y Jaime, los cuales fueron bien recibidos por el público en general.

Sin embargo, tras la interpretación de ‘Ya para qué’ de Greeicy los jurados encontraron falencias en su presentación, por su parte Jessi aseguró que “a pesar de que es una canción de despecho, a mí me hizo mucha falta la sensualidad y la fuerza en el momento de interpretar, así como ese dolor y fuerza que la caracterizan a ella”, mientras que la ‘diva de divas’ afirmó que “te vi un poco monótona, no te escuche, no me llegaste”.

Sobre el dúo de Ana y Jaime Amparo argumentó de la misma manera “los vi muy monótonos, porque la verdad me aburrió”.

Tras estas apreciaciones en las redes sociales se fueron contra el par de jurados, acusándolos de no saber de música, especialmente a Amparo.

#YoMeLlamo | ¿#TeamAmparo o #TeamEscola? Los dos jurados difieren en su apreciación sobre la presentación de Greeicy en el escenario. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/b6eRgbJmwf — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) October 16, 2019

Jessi Uribe, fuera de ése programa, fantoche y sabe más de pelar papas que de música. La presentación de Ana y Jaime estuvo genial. 👍 — Jesus (@Jemaco40) October 16, 2019

Si se llaman que les pasa , jessi no sabe de nada — Malu43 (@Malu4310) October 16, 2019

Según la diva aburrida??? Lo q pasa es q a los abuelos les da sueño desde temprano por eso se aburrió, siento por ser grosera pero aquí sí se equivocaron tienen 🥚 😡 — Atomer🐍 (@Atomer17) October 16, 2019

Que tal el argumento de Amparo que aburridor, quieren que le canten ese tema con mariachi!! — Fher 3.0 (@lfer76) October 16, 2019

La próxima vez , lleven o contraten un jurado que sepa de imitación y de música 😠 — willington ortiz (@G1989W0) October 16, 2019

Deben escoger un jurado que si sepa y conozca de música, no los mismos de siempre, ese Jessi Uribe anda más perdido que quien sabe, y la supuesta diva Amparo que solo está pasando gente por carita, y muchos que han hecho buenas presentaciones los sacan, deben tener mas criterio — Cico Gambin Carrasqu (@cico_gambin) October 16, 2019