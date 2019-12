VIDEO: Por esto Gabriela Tafur no ganó Miss Universo, según la exvirreina universal Laura González

La exvirreina universal 2017 Laura González se pronunció sobre la participación de Gabriela Tafur en la pasada edición de Miss Universo y se atrevió a confesar, según su punto de vista, cuál pudo ser la razón para que nuestra candidata no ganara la corona de la mujer más bella del planeta de 2019.

Laura publicó un video en su canal de YouTube hablando sobre lo que sucedió con Gabriela en Miss Universo. Lo primero que afirmó es que Gabriela no perdió por la respuesta que dio sobre la salud de las mujeres. “Uno no pierde por una respuesta. Hemos visto varias Miss Universo coronarse con una respuesta promedio. La respuesta de Gabriela fue bastante buena, a una pregunta tan difícil, donde ella… Era una pregunta donde o tomabas un bando o tomabas otro, pero ninguno de los dos era la respuesta correcta. La respuesta correcta era mantenerte en la mitad. Este tipo de preguntas son mortales, son mortales. Y ella lo hizo muy bien”, dijo González.

Después Laura se despachó del todo y dijo que lo que realmente le había quitado la corona a nuestra representante colombiana fue el haber pasado de última al top 20. “Creo que a Gabriela le afectó mucho haber sido llamada de 20, en el top 20. No sé si a ustedes les pasó, que cuando Steve estaba entrevistando a cada chica que iba clasificando, Gabriela se veía atrás, y veíamos como respiraba, como trataba de mantener la calma, como un momento tan difícil, cuando dices ‘fallé, yo como representante del mi país, Colombia no sonó’. Creo que eso le afectó el resto de la noche. Creo que a partir de ahí, ‘Gabi’ no se pudo recuperar”, declaró.

González también resaltó que Gabriela no disfrutó sus pasarelas ni su participación en la gala, todo porque seguía tensa pensando en llegar lejos y poner el nombre de nuestro país en alto.