Gerard Piqué, hace poco se burló de la situación financiera que atraviesa su ex equipo, el FC Barcelona, cuestión que incomodó a los hinchas de este equipo internacional.

Producto de esa burla le llego el «karma» a Piqué, ha sido captado en un vuelo comercial en el que luce incómodo, mientras se abre paso entre la gente del estrecho pasillo del avión.

Todo esto da a entender que el exjugador del equipo catalán esta pasando por una crisis financiera y las redes no se dejan esperar, pues los fans de su ex pareja Shakira, se van en contra del jugador, pues aseguran que no tener a Shakira a su lado le ha permitido entrar en crisis económica.

