Peso Pluma desata furor en corte de cabello y sus fanáticos esperan mostrarle su afecto en el Movistar este domingo 17 de diciembre.

En redes a través de VEA la Revista, un video viene acaparando la atención y corresponde a un corte de cabello donde se ve el rostro de Peso Pluma ambientado en la música de «Ella Baila Sola». Este corte ha desatado un furor de comentarios como «Que la gente de mi pueblo no vaya a ver esto«, «Mañana mismo!», «Que bajo caímos» «Ni volviendo a nacer ..next», «Caspa yo …huuy me escondo» y otros han sido los mensajes .. suaves ya que no publicamos los fuertes. Siguiendo la dirección la Barbería está ubicada en República Dominicana y su estilista «Anton» es el creador del diseño de corte Peso Pluma que seguramente en una colombiana, ya lo deben están fusilando por la publicación del video VEA la primera revista de celebridades y farándula de Colombia. ¿Te harías un corté similar a este? pregunta la Revista.

VIDEO PESO PLUMA FUROR CORTE DE CABELLO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Vea (@larevistavea)

Con un aforo de 14.000 personas la capital de Colombia, recibirá a Peso Pluma con este y otros look para demostrarle su popularidad.

