VIDEO: Periodista iba a más de 130 km/h atropelló a dos agentes de tránsito, uno murió, y escapó

El domingo pasado el periodista Eugenio Veppo de 31 años manejaba a más de 130 kilómetros por hora por las calles de Buenos Aires, Argentina cuando de repente vio un retén de alcoholemia, pero el en vez de detenerse arrolló a 2 agentes de tránsito, Cinthia Choque murió debido a la gravedad de las heridas .

El periodista huyó a toda velocidad y minutos después abandonó su vehículo. Seguido de eso, cogió un taxi al que le pidió que lo llevará a su casa.

Luego de 14 horas, Veppo se entregó a las autoridades y en su indagatoria dio a conocer que después de chocar “algo”, siguió “manejando de los nervios” y posteriormente entró “en estado de shock”. Pero cuando le preguntaron porqué no se bajó para ver lo que había golpeado no pronunció palabra, de acuerdo con medios internacionales.

En este momento Eugenio se encuentra recluido en una cárcel de Ezeiza. Fue acusado de “homicidio simple con dolo eventual, lo que podría derivar en una condena de más de 20 años de cárcel”.

Veppo se quedó sin abogado luego que le mintiera, renunció el pasado jueves y según él: “hay dos maneras de abordar la defensa, desde la inocencia o de la culpabilidad. Si es culpable, la idea es acercar la pena al mínimo. Veppo minimiza hechos, dice no recordar. No recuerda lo que no quiere. Refirió que no tenía antecedentes penales, cuando los tiene”, detallaron los medios.

“Fueron denunciados hace cinco años por amenazas”. Igualmente “tiene una causa en trámite por atentado y resistencia a la autoridad en 2018”, de acuerdo con el portal Todo Noticias.

Pero eso no es todo, también deberá responder por las lesiones que le causó al otro agente de tránsito, Santiago Siciliano, se está debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital.