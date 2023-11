VIDEO: Paola Moreno se cosió lengua y locuras para bajar de peso

Paola Moreno «se cosió lengua e hizo varias locuras para bajar de peso según contó a la red en un video revelador de dietas que vivió.

La actriz que en sus inicios se vio en la televisión colombiana es muy diferente a que vieron en «Las Villamizar». Y es cierto Paola Moreno, contó con lujo de talles en la Red sobre cómo bajo de peso y hoy es otra. Aclarando en instagram que ella se amaba como era «a veces más gorda que otras porque por temas hormonales y metabólicos su peso siempre fue fluctuante, subía y bajaba mucho (y rapidísimo!!!!). Fue con el paso del tiempo gracias a su médico quien le recomendó ponerle atención a su peso y después del nacimiento de su hija lo comprendió. «Su prioridad no era estar delgada sino estar viva y sana«. Para llegar a ese camino tuvo «algunos demonios» al probar dietas como la de jamón y piña, líquidos y la locura de coser su boca. Noticia que la tiene en boca y en redes sociales. Ya que esa locura le hizo bajar 16 kilos en 16 días pero no la recomienda por los trastornos que vivió. «Muchos las recuerdan por Duro Contra El Muro de RCN» y si la ven ahora no es la misma. Gracias a bypass gástrico y guía de expertos la tienen hoy muy feliz. Narrar esta historia es para Paola Moreno, enviar un mensaje de reflexión. Invitando a conocer y «encontrar métodos más saludables para alcanzar metas de acondicionamiento físico» que no jueguen con la salud de aquellas mujeres que caen en tutoriales o ejemplos que pueden poner en riesgo su salud.

VIDEO PAOLA MORENO LA HISTORIA AL BAJAR DE PESO

