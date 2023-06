VIDEO. ‘Otra vez’ el Congresista Miguel Polo protagoniza escándalo

El congresista Polo Polo se ha visto involucrado en varios escándalos, el de ahora se dio en un gimnasio, donde en un video que circula por redes sociales, se ve al congresista entrar a un gimnasio con su esquema de seguridad directo donde un adulto.

Según las personas que grabaron el video , el congresista ejercicio abuso de autoridad.

El día de hoy Polo Polo, publicó en su cuenta de Twitter una publicación donde aclara lo sucedido.

En la publicación inicia diciendo Polo Polo: ‘Que mamera me dan este tipo de situaciones, no quería publicar nada y llevar todo el proceso en discreción, pero ya que andan diciendo cosas que no son sobre el suceso del día de ayer en el gimnasio, acá les muestro el video del procedimiento’.

Seguidamente dijo que el hombre con el que se encontraba hablando lo amenazó : ‘ Este sujeto de nombre Pedro Hernán Romero Sáenz se me acercó mientras hacía ejercicio y me amenazó diciendo que “un día de estos aparecería con la boca llena de moscas”, a parte de otras groserías´.

Para finalizar aclara que él no ha usado abuso de autoridad ‘No he “hostigado” a nadie, el hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informe a las autoridades y estas actuaron. Dejen de desinformar’.

El representante Miguel Polo Polo junto a sus escoltas, amedrenta a una persona aparentemente adulto mayor, dentro de un gimnasio Quién les autorizo para realizar un control de identidad con sus documentos dentro de una propiedad privada? (Gracias al autor del vídeo) desconozco… pic.twitter.com/uvvdgcqNPa — Gener Usuga (@gener_usuga) June 27, 2023

