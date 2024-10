VIDEO. 'No me dejan entrar a mi casa': Borracho y alterado, Freddy Guarín, grabó un video desde Montería

Freddy Guarín, exfutbolista colombiano, apareció por las redes sociales borracho y alterado.

Guarín dejó saber que se encontraba en Montería, y el problema al parecer radica por que no lo dejan entrar a su casa.

En el video, Fredy con una voz un poco enredada dijo que lleva varios meses que no puede ingresar a la casa que el compró.

“Simplemente, quiero decir que quiero cubrir o sentir mi personalidad. Estoy en Montería otra vez, como un día lo decidí, porque lo decidí… Ya van como cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa. La casa que yo compré con mi propia plata y no me dejan entrar… Paseo La Castellana», dijo Freddy Guarín.

Además varias veces dijo que «a un hombre no se le trata así» y pedía respeto.

«Ya les voy a mostrar videos. Los voy a publicar. A un hombre no se le trata así. Me hago responsable de lo que llegue a pasar. No doy nombres, pero les digo que a un hombre no se le trata así. Porque un hombre ha sido muy bueno, por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable por mis errores, pero no se respeta así” puntualizó.

