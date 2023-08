VIDEO. Ni la Conmebol estuvo de acuerdo con el segundo penal contra Nacional

La Conmebol no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro y el VAR para el segundo penal que le pitaron a Nacional en el partido de la Libertadores entre Atlético Nacional y Racing Club de Avellaneda.

Para muchos analistas, ninguna de las dos jugadas fueron penales, pero la Conmebol solo publicó la acción del segundo penal y fue categórico en su concepto frente a lo ocurrido.

“Recordamos que los contactos que se producen durante el partido entre los jugadores, para ser catalogados como infracción, deben tener una fuerza claramente desproporcionada para una disputa, lo que no se configura en esta acción”.

La jugada del penal llegó cuando en el minuto 91 y luego de un tiro de esquina, el defensor verdolaga y el atacante de Racing saltaron en la disputa del balón.

Tras la acción se produjo un contacto entre ambos jugadores lo que el árbitro observó e interpretó como un uso de fuerza suficiente por parte del defensa para sancionar infracción penal.

El VAR, explica la Conmebol, utilizando ángulos y velocidades durante su chequeo protocolario, confirmó la decisión de campo de tiro penal.

Esta es la traducción de la discusión entre el VAR el AVAR y el árbitro del compromiso para terminar con la decisión que generó el segundo gol para los argentinos y contra el verde paisa.

AVAR: Penal, tarjeta amarilla al número 22

AVAR: No tiene tarjeta amarilla

VAR: Detrás del arco

Árbitro: Confírmame el 22

VAR: no detrás del arco, detrás del arco

AVAR: estás con tiempo

Árbitro: Número 22

VAR: esta está bien, Frame a frame, por favor

VAR: El defensor va a disputar. Frame a frame más.

VAR: Ahora, azul juega la pelota. Frame a frame.

VAR: El defensor no juega y se lanza contra su adversario.

VAR: Se lanza contra su adversario.

VAR: Golpeando con todo su cuerpo al adversario

AVAR: Con uso de fuerza desproporcionada.

VAR: Con una fuerza desproporcionada en la jugada. Él viene corriendo y se tira contra el adversario después de que el azul juega la pelota.

AVAR: No es hombro a hombro la situación.

VAR: Él va contra el adversario, se lleva el cuerpo contra el adversario.

VAR: Tienes otra imagen mejor.

VAR: Estamos viendo una posible mano del delantero

VAR: Con la cadera después de la disputa, golpea de forma desproporcionada al jugador.

VAR: Vamos a ver la APP. Por Offside.

VAR: Ahí.

AVAR: Desde el córner. Suelta, suelta.

VAR: Ok, penal confirmado, puedes seguir

La situación sigue generando polémica y ahora hace parte de un hecho criticado, no solo por la hinchada sino también por varios jugadores del Atlético Nacional.

