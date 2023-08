VIDEO: Netflix «Depp Vs Heard» la serie documental para analizar

in

Llegrá a Netflix Depp Vs Heard una serie documental para ver otra visión de uno de los juicios de pareja más comentados del Siglo XXI.

Emma Cooper es la directora de un nuevo documental del juicio que en el 2022, tuvo en vilo al mundo del entretenimiento y que ahora en Netflix, se convierte en tres capítulos para el disfrute del morbo de los que siguen la plataforma o son fans de Johny Deep o Amber Heard. La narrativa de este no es para hacernos preguntas es casi un collage de todo lo vivido en redes, medios, transmisiones del juicio en linea y cómo fue abordado de forma caótica pero siempre llevándonos a las evidencias. presenta imágenes del juicio televisado y transmitido en vivo, intercaladas con comentarios y reacciones en línea a menudo emocionales de usuarios de TikTok y YouTube, así como comentarios transmitidos por expertos. Se puede decir que es una nueva experiencia al estilo «Law & Oder» y sus juicios pero concentran al espectador para que como dice Emma su directora: “se esforzó mucho para que la gente no mirara y pensara quién debería haber ganado ya que el veredicto es el veredicto”. Ella hizo lo mismo que muchos de los espectadores que lo verán, seguir el juicio por redes, medios y platafomas por lo que este 16 de agosto que este primero en Netflix USA y seguramente en Latinoamérica entre otros países será uno de los más vistos, esperando complacer en tres entregas de la historia de un hombre que fue acusado de golpear a una mujer y quedó libre de culpa por evidencias de una relación que a la final no hubo un ganador o perdedor (a) sino «un mensaje de lo turbulentas que pueden ser las relaciones tormentosas de dos celebridades».

DEPP VS HEARD / NETFLIX EMMA COOPER



