[VIDEO] Así fueron los últimos momentos de sargento retirado antes de practicarse la eutanasia

El 26 de septiembre fue la fecha elegida por el sargento retirado de la Policía Gilberto Ávila Llano, para que le practicaran la eutanasia, después de padecer párkinson desde hace 17 años.

“La vida es acción, la vida es trabajo, la vida es cumplir metas, y si eso no existe, no tiene sentido”, fueron las palabras del Sargento, en entrevista con Semana días antes de morir.

Este agente de la policía siempre creyó que moriría en combate, pero al no morir en la guerra, decidió su muerte con dignidad y a la hora y día escogidos por él. Lo pudo hacer en sus términos, despedirse de su familia y amigos, y recibir homenajes de un grupo de comandos Jungla, grupo elite de la policía al que perteneció durante muchos años de servicio.

Los honores previos a su muerte, le fueron otorgados en su finca ubicada en el caserío Boquía, del municipio de Salento (Quindío), hasta donde llegó un grupo Jungla para rendirle homenaje con calle de honor y la oración del comando Jungla.

El sargento retirado ingresó a la Policía a los 26 años en el año 1989, como cabo segundo, inmediatamente pasó a ser parte de los COPES, grupo especial que dio de baja a ‘GACHA’ y ‘Escobar’, después ingresó a antinarcóticos, hizo el curso de Jungla, e ingresó al grupo de hombres que dio abatió a ‘Alfonso Cano’, ‘Raúl Reyes’, y capturó a ‘Don Berna’ y ‘Don Mario’, todo un récord de logros en su carrera policial, que siempre fue lo más importante para él.

“Siempre me ha tocado enfrentar a la delincuencia, estuve poniéndole el pecho a la brisa y viví en la selva en la época más álgida, la mas dura de la guerra. Todos los días arriesgaba mi vida, en un helicóptero iba con el convencimiento de que Colombia me quería, me agradecía y me respaldaba”, relató en otro aparte de la entrevista.

Nunca tuvo hijos, y solo se casó hasta salir de la Policía: “Consideraba que la guerra era para los solteros, cuando salí me casé. Cumplí mi palabra que mientras trabajaba me mantendría soltero”, agregó.

Su enfermedad empezó en 2006, pero trabajó durante tres años en silencio, para continuar su labor. Las causas de su enfermedad se atañen a que estuvo por años vinculado a labores de fumigación con glifosato.

Al final, decidió que le fuera practicada la eutanasia, y morir con dignidad, a las 10:00 de la mañana del 26 de septiembre de 2022.

