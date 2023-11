VIDEO: Modelo Onlyfans se disculpa «los niños no me vieron» partido NFL

Modelo Onlyfans se disculpa «los niños no me vieron» partido NFL al pasarse de lista y mostrar sus senos al aire.

La modelo Danii Banks que en Onlyfans la aplauden diariamente por mostrar sus senos, fue sacada de un partido de la NFL por hacerlo según ella animando a Los Vegas Raiders en Allegiant Stadium. Afortunadamente en el momento que lo hizo, la pantalla estaba enfocada en los jugadores y no en el público donde habitualmente se hacen tomas de sonrisas o momentos especiales de los asistentes. Como modelo se disculpa con la frase «los niños no me vieron» pero el video se ha vuelto viral. Obviamente el que circula en medios, tiene la censura respectiva de sus senos al aire. En el instragam de Banks, se aprecia los dos momentos uno en que saltaba muy eufóricamente y el otro donde se alza el top donde evidentemente no llevaba nada debajo de él.

VIDEO MODELO ONLYFANS ANIMANDO A LOS VEGAS RAIDERS

El Dato: TMZ medio que detalla lo acontecido y otros americanos por la modelo onlyfans es que «los guardias de seguridad y los agentes de policía se abalanzaron, no en agradecimiento, sino para decir esa frase clásica: Danii no tenía que irse a casa, pero sí para salir del partido del domingo por la noche«. Ahora se habla que la stripper buscaba promoción para un show que era el fin de semana del partido de la NFL. Y que según ella no era así porque lo publicó no en vivo sino después de echarla del estadio. Además estaba en una zona de adultos dijo.

VIDEO MODELO DANII BANKS CENSURADO

