VIDEO: “Me tienen ¡MAMADA!”, dice Lady Noriega cuando le preguntan sobre el ‘Tino’ Asprilla

Lady Noriega ya no quiere que le pregunten sobre su relación con Faustino ‘El Tino’ Asprilla y lo dejó muy claro antes de su entrevista en ‘Acá entre nos’ del Canal Uno.

“¡Ay, qué me hablen del ‘Tino’! ¡Me tienen harta, voy a decir… mamada! Me tienen hasta aquí. O sea, ¡supérenlo!”, declaró Noriega mientras se alistaba para salir al set a la entrevista en el programa.

“Esa vaina pasó hace más de 20 años. Me casé; tuve un hijo; me separé; me volví a casar… y ustedes siguen hablando del ‘Tino’. ¡Me tienen mamada! Dejen ese pasado oscuro allá donde debe estar, en el cajón del olvido”, añadió y afirmó que le gustaría que le preguntaran más sobre su relación con Dios, pues es una enamorada de Él.