VIDEO: María Clara Rodríguez se sinceró en redes y anunció que se va de cirugía por complicación luego de su embarazo

La presentadora María Clara Rodríguez estaba “muerta del susto” por contarlo, pero se llenó de valor y anunció que se tiene que operar la diástasis abdominal que padece luego de tener a sus mellizos.

En un video que publicó en sus redes sociales María Clara confiesa que temía decir públicamente que padecía de este mal, complicación posparto, sin embargo, quiso contarlo para generar conciencia sobre esto y mostrar la maternidad de una forma más real.

“Aunque pensé que era tema del pasado, el tener mi faja abdominal cedida por los embarazos, es la respuesta a mi dolor de espalda y otras dolencias que según yo, eran normales, y NO 🙈😖. Muero del susto sólo de pensar que debo entrar a un quirófano, pero me aterra más no hacerlo ahora y en un futuro necesitar una cirugía mayor”. escribió María Clara en su publicación de Instagram.