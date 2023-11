VIDEO: Mara Cifuentes compartió proceso rostro más femenino

in

Mara Cifuentes compartió proceso rostro más femenino en video y feliz por el cambio gracias a profesionales en estética.

Recordada por reconocer que era una modelo trans, Mara Cifuentes es una celebridad de las pasarelas colombianas. Ahora después de varias alta y bajas, compartió cómo luce ahora gracias a una feminización de rostro de la mano de profesionales para darle más confianza. Aunque ella lo llama «amornización facial» dejó claro en un video que es un paso para todas las que quieran sentirse bellas como las sirenas. «Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente». En sus redes Mara también afirmó que este procedimiento le ayudará a superar su «disforia» que la ha aquejado varias veces en su estado de ansiedad, el cual en algunas ocasiones ha preocupado a sus amigos cercanos y seguidores.

VIDEO MARA CIFUENTES PROCESO FEMINIZACIÓN

MARA COMPARTE UN MENSAJE Y FOTO DE SU «FEMINIZACIÓN»

