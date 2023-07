VIDEO. ‘Dios me la bendiga mamita’: Mamá de Karol G lloró de emoción al ver el video que se estrenará hoy

Hace un par de días Karol G dijo a sus seguidores con un corto clip y un bello mensaje, que trae un nuevo anuncio, pero este, es tan especial e importante que para darlo creo una canción.

Esta sorpresa que tiene a todos sus seguidores ansiosos será revelada con el estreno de su nueva canción este jueves 13 de julio, (el 13, porque es su número favorito). Y en vísperas de conocerse esto, como para generar más expectativa, compartió un video de las sensaciones que esta canción provoco en su mamá.

Karol G, muestra la reacción tan especial que tuvo su mamá luego de ver el video de la aparente canción que estrenara este jueves.

Allí se puede ver como su mamá, no pudo contener las lágrimas de emoción y una y otra vez le repite que es ‘una belleza’, y llena de nostalgia le dice ‘Dios la bendiga mamita’.

Karol G explica por qué es tan importante este video:

«Este video es especial por varias razones …

1. No hay sentimiento más lindo para mi que saber que mi familia se siente orgullosa de mi y que mi música les pueda causar reacciones así.

2. Mi mamá nos llevo al colegio toda la vida y nos enseño el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los dias por la mañana (decía que eran palabras sagradas de protección), cuando vió que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar.

3. Vivo agradecida con Dios y con la vida por darme una familia que me apoya, que ha creído en mi desde el primer momento y que hoy siguen conmigo, celebrando juntos tantas cosas bonitas que nos pasan. Crean en sus hijos, en su familia, en sus amigos, esa es la motivación más grande y el ingrediente más importante para el éxito de cualquier sueño❤️‍

S91 tiene un mensaje de celebración, de orgullo, de amor, de superación, de invitación … tantos sentimientos bonitos … solo quiero que lo vean ya.

Pdta: Ella me dejo subir el video después de todo te amo ma, te amo pa … GRACIAS A TODOS POR HACER PARTE DE ESTO!!!! ✨ pdta2: El video y la cancion son el anuncio de algo que les prepare a todos MSB.BS «

